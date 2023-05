Bologna-Napoli 2-2: Juan Jesus bellissimo messaggio ai tifosi

Dopo il pareggio del Napoli con il Bologna arriva il bellissimo messaggio del difensore brasiliano Juan Jesus ai tifosi.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. In uno stadio Dall’Ara che assisteva all’illusione di un record che si sfuma, il Napoli ha pareggiato 2-2 contro il Bologna, mettendo così fine alla corsa per il record di punti in campionato. A una gara dal termine del campionato, i campani si trovano ora a quota 87, impossibilitati a raggiungere i 91 punti del Napoli di Sarri nella stagione 2017/2018.

Nonostante una doppietta di Osimhen, il Bologna è riuscito a riprendere i campioni d’Italia con le reti di Ferguson e De Silvestri. Questo pareggio non è di grande aiuto nemmeno ai padroni di casa, che ora sembrano lontani dall’obiettivo dell’ottavo posto.

In questo contesto, è arrivato un bellissimo messaggio da Juan Jesus, difensore brasiliano del Napoli. Attraverso un post su Instagram, Jesus ha voluto ringraziare i tifosi azzurri: “Grazie a tutti voi tifosi che ci seguite anche adesso che abbiamo già vinto il campionato. E grazie anche perché ci supportate sempre in trasferta e non ci lasciate mai soli. Tutti insieme, noi e voi, siamo Campioni d’Italia“.

Jesus, inoltre, potrebbe avere l’opportunità di essere titolare nella prossima partita contro la Sampdoria, vista la squalifica che dovrà scontare Kim per cumulo di cartellini gialli.