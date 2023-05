Kim via dal Napoli? La risposta di Spalletti è una vera dimostrazione d’amore

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, in conferenza stampa ha risposto ad una domanda sul futuro di Kim prossimo a lasciare i partenopei.

Il Napoli è uscito dal Dall’Ara con un solo punto, occasione sprecata dato che gli azzurri erano in vantaggio di due gol nella seconda frazione di gara, ma si sono fatti rimontare dal 63′ con le reti di Ferguson e De Silvestri, rischiando anche di perderla.

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, è apparso in conferenza stampa visibilmente sereno e tranquillo nonostante i due punti lasciati per strada e l’occasione di battere il record dei 92 punti, dichiarandosi contento e felice per la stagione quasi portata a termine. Tra le varie domande rivolte al tecnico nel corso della conferenza stampa, una relativa al futuro di Kim, che sembra ormai prossimo a lasciare il Napoli.

“Futuro Kim? Spero che Kim rimanga al Napoli perchè è un calciatore di una forza immensa. A lui gli arriva l’alert sul telefonino che c’è la palla nei suoi pareggi e va addosso a tutti”.

Una vera e propria dichiarazione d’amore quella del tecnico che non ha perso tempo per elogiare le qualità di Kim che nella sfida odierna ha portato a casa un cartellino giallo che però gli costerà caro. Il sudcoreano, già diffidato, salterà l’ultima di campionato con la Sampdoria: oggi dunque poteva essere stata l’ultima sfida ufficiale di Kim in maglia Napoli. Ma Luciano Spalletti, e molti altri tifosi, sperano ancora in un dietrofront del giocatore.