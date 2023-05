Ammonizione Kim difficile da digerire, sui social: “Domattina può già fare il biglietto per Manchester”

Kim era diffidato, salterà l’ultima sfida di campionato con la Sampdoria. L’ultima sfida ufficiale del sudcoreano con la maglia del Napoli?

Ingenuità di Kim che nella sfida della 37esima giornata tra Bologna e Napoli ha rimediato un cartellino giallo ‘fatale’ che probabilmente ha sancito l’ultima sfida ufficiale con la maglia del Napoli visto che il sudcoreano sarà costretto a saltare l’ultima di campionato con la Sampdoria.

Il difensore centrale è stato ammonito per un fallo su Dominguez, ‘pesante’ visto che il giocatore non prenderà parte in campo alla festa della consegna del trofeo il 4 giugno, partecipando alla gioia solo a fine gara. Sarà anche l’ultima sfida ufficiale con la maglia del Napoli per Kim? Probabilmente si, visto che il Manchester United è pronto già dal primo luglio a versare i circa 60 milioni per il pagamento della clausola rescissoria.

Ammonizione pesante da digerire, quello che s’intravede sui social con un tifoso che ha espresso la sua ‘amarezza’ con il seguente commento ed un pizzico di ironia: “Bologna-Napoli, Kim che si fa ammonire così domattina può già partire per Manchester”.

