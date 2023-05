Zazzaroni: “Spalletti, il rapporto con il vulcano ADL ha un prezzo usurante”

Ivan Zazzaroni ritiene che per Luciano Spalletti il rapporto con il vulcano ADL ha un prezzo usurante

Aurelio De Laurentiis ha annunciato ieri sera a “Che tempo che fa”, trasmissione in onda su RAI2, che Luciano Spalletti ha chiesto di andare via. Il trainer di Certaldo ha bisogno di un anno sabbatico dopo due anni molto intensi: per lui il ciclo è concluso ed intende ricaricare le batterie. Lo stesso ex Zenit San Pietroburgo e Inter ha chiesto al presidente di non proseguire il rapporto, nonostante il Napoli avesse esercitato l’opzione di rinnovo con l’invio della Pec.

Per Zazzaroni reggere il rapporto con il vulcano Aurelio ha un prezzo elevatissimo, usurante

Sulla fine del rapporto esprime la sua opinione Ivan Zazzaroni che sul Corriere dello Sport dichiara: “A ‘Che tempo che fa’ il generoso di sé Aurelio De Laurentiis ha finalmente rivelato che nel corso della cena del ringraziamento – thanksgiving Lucio Spalletti gli ha chiesto di essere liberato poiché vuole prendersi un anno sabbatico. Vincere uno scudetto a Napoli dopo trentatré anni e reggere il rapporto col Vulcano Aurelio ha un prezzo elevatissimo, usurante. Grande rispetto per la scelta di Luciano che nei prossimi dodici mesi vedrà di nascosto l’effetto che fa la sua assenza”.