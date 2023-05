Futuro Spalletti, la clamorosa bomba da Torino: “Darà le dimissioni il 5 giugno”

L’addio di Spalletti sembra essere ormai cosa certa. Il tecnico, secondo Tuttosport, sarebbe pronto a dimettersi il 5 giugno.

Luciano Spalletti ha scritto pagine di storia partenopea inimmaginabili, riportando all’ombra del Vesuvio lo Scudetto che mancava da un lasso temporale troppo ampio, ben 33 anni. Ma il suo futuro non sarà ancora all’ombra del Vesuvio e questo porta tanto malumore nell’ambiente partenopeo che sperava di essere guidato dal tecnico di Certaldo ancora a lungo.

A prendere il posto di Spalletti dovrebbe essere Luis Enrique che sembrerebbe essere già in contatto con il patron azzurro. Ancora nulla di sicuro, lo ripetiamo, il colpo di teatro non è escluso. Ma secondo l’edizione odierna di Tuttosport, sarebbe tutto già scritto con Luciano Spalletti pronto a dare le dimissioni per lunedì 5 giugno, il giorno dopo l’ultima di campionato con la Sampdoria in programma domenica 4 giugno.

Ecco quanto si legge sul quotidiano torinese: “Spalletti tiene tantissimo a riscrivere altri pezzi di storia del club azzurro, così da poter diventare un allenatore difficile da eguagliare nel momento in cui deciderà di chiudere la sua esperienza partenopea. Le dimissioni ufficiali sono annunciate per lunedì 5 giugno, all’indomani del match celebrativo contro la Sampdoria a Fuorigrotta e De Laurentiis sembra essere rassegnato all’idea di perdere l’unico allenatore che a Napoli ha vinto lo scudetto senza Maradona”.