Balotelli: “Felice per lo Scudetto del Napoli. Osimhen speciale”

Mario Balotelli è felice per lo Scudetto del Napoli, perché si sente legato alla città: per lui Osimhen è speciale

Mario Balotelli è il protagonista di un’intervista sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. L’attaccante del Sion ha parlato della finale di Champions League tra Manchester City e Inter ma non solo: l’ex goleador della Nazionale Italiana ha utilizzato parole al miele per Victor Osimhen e per lo scudetto del Napoli. “Ho ricevuto tanti inviti per la finale di Istanbul, sono indeciso: mi sa che mi siederò al centro dello stadio, per evitare equivoci. Il mio cuore è diviso a metà, meglio non dire altro. La testa mi dice che mi piacerebbe vincessero entrambe. Ma non si può”.

Balotelli si sente molto legato a Napoli ed è felice per lo Scudetto

Balotelli ha poi proseguito: “Miglior attaccante al mondo? I numeri dicono Haaland, ma per me è una questione di gusti. Osimhen, ad esempio, è speciale. In campo sa fare tutto, un po’ come me negli anni verdi. E poi è un ragazzo unico”.

“Felice per lo scudetto del Napoli? Certo. Mi sento legato alla città. Con mia figlia una parte di Napoli è sempre con me. E poi la squadra di Spalletti ha strameritato”, ha sottolineato l’ex attaccante di Inter e Milan.