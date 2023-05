Trattenere Osimhen: De Laurentiis studia il “lodo Cavani” per tenerlo un altro anno

Trattenere Osimhen: Aurelio De Laurentiis studia il “lodo Cavani” per tenerlo un altro anno all’ombra del Vesuvio

Nella testa di Aurelio De Laurentiis barcamena l’idea di trattenere Victor Osimhen a Napoli. Secondo la Gazzetta dello Sport, la strategia potrebbe essere quella di replicare il «lodo Cavani» con un rinnovo di un anno a cifre molto alte e l’inserimento di una clausola rescissoria. Il giornale rosa ha infatti ricordato che in questo modo il Napoli si garantì un altro anno dell’uruguaiano: “Una storia che si potrebbe replicare, a patto però di convincere Osimhen a sorvolare sulle proposte che già gli sono arrivate da più parti”.

De Laurentiis studia il “lodo Cavani” per cercare di trattenere un altro anno Osimhen

Non c’è dubbio che in altre leghe europee il bomber nigeriano potrebbe guadagnare di più però ma potrebbe decidere di restare a Napoli, entusiasmato dalla gioia dei tifosi per la vittoria dello Scudetto: “Osimhen sa già perfettamente che almeno in tre campionati diversi dalla Serie A (Francia, Germania ed Inghilterra) andrebbe a guadagnare oltre dieci milioni di euro all’anno”.

“Proprio il Psg è sensibile al fascino del nigeriano almeno quanto lo è il Bayern Monaco, ma entrambe le dirigenze stanno cercando di capire – anche attraverso l’entourage – quale cifra potrebbe effettivamente essere «tentatrice» per il Napoli”, riferisce il quotidiano sportivo.