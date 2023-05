De Laurentiis telefona Luis Enrique. Ecco il contenuto della chiacchierata

Aurelio De Laurentiis telefona Luis Enrique: un sondaggio se l’allenatore spagnolo è intenzionato a venire a Napoli

Luis Enrique è il primo obiettivo di Aurelio De Laurentiis sulla panchina del Napoli. Il Corriere dello Sport rivela l’indiscrezione della chiacchierata tra i due nei giorni scorsi: “Il presidente ha preso il telefono e poi ancora. E ha chiamato Lucho: contatti diretti perché è così che si fa quando c’è da valutare, da progettare un futuro che nelle intenzioni non dovrà essere da meno del presente. Avranno parlato di tutto questo e di troppo di più, De Laurentiis e Luis Enrique, e di certo la questione del monte ingaggi e della politica societaria inaugurata da un anno – e rivelatasi vincente – sarà stato un argomento importante: si fa differenza tra lordo e netto, il tetto per la squadra è di 3,5 milioni e così via”.

“Tutte storie note che però, al cospetto degli sgravi del Decreto Crescita e di un dialogo che va sempre personalizzato, possono anche cambiare con sfumature accattivanti. La certezza è che il Napoli ha un progetto ambizioso in Champions, una squadra con lo scudetto e giocatori importanti: e vuole Luis Enrique“, riferisce il quotidiano.

Le alternative? “Lucho non è, non può essere l’unica soluzione: in Italia, gli uomini pronti per il grande salto e soprattutto ritenuti adatti, stimati da De Laurentiis sono soprattutto due: Thiago Motta, 40 anni, allenatore del Bologna che domani sfiderà proprio il Napoli al Dall’Ara in un faccia a faccia tra presente e futuro (ipotetico). E ancora: Vincenzo Italiano, 45 anni, il tecnico della Fiorentina finalista di Coppa Italia e anche di Conference. La generazione dei quarantenni che piacciono a DeLa. Che nel Napoli cominciano a farsi largo un po’ ovunque”.