Il Mattino: De Laurentiis tenta il tutto per tutto con Spalletti – Offerta da 4 milioni a stagione sul tavolo

Aurelio De Laurentiis super offerta a Luciano Spalletti per convincerlo a restare ancora sulla panchina del Napoli.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. La celebrazione dello scudetto a Napoli continua. La città si è riunita in Piazza Plebiscito, dove il tifoso d’eccezione Gigi D’Alessio ha tenuto un concerto. Durante l’evento, ha invitato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sul palco per celebrare la vittoria.

Questo è stato l’occasione per De Laurentiis di rispondere ai cori dei tifosi dedicati a Luciano Spalletti, l’allenatore che ha portato il Tricolore alla squadra: “Ragazzi, stare a Napoli è un privilegio, non un obbligo“.

Spalletti ha deciso di tatuarsi il simbolo della vittoria sul braccio, un gesto che ha ulteriormente rafforzato il suo legame emotivo con la squadra. Tuttavia, il rapporto tra l’allenatore e il presidente del Napoli sembra essere giunto al capolinea.

De Laurentiis, offerta da 4 milioni a Spalletti

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, De Laurentiis non ha perso la speranza. È pronto a fare un’offerta tentatrice per convincere Spalletti a restare. Un contratto di due anni con un ingaggio superiore ai 4 milioni di euro a stagione potrebbe essere sufficiente per farlo tornare sui suoi passi.

Ma Spalletti sembra aver già preso la sua decisione. Ha deciso di andare via, e pare non ci sia molto che De Laurentiis possa fare per cambiare la sua mente. Il problema principale risiede nel rapporto tra l’allenatore e il presidente, e Spalletti non sembra disposto a fare concessioni.

Spalletti sta arrivando alla fine del suo ciclo con il Napoli. La squadra sa che la sua decisione è definitiva. Se dovesse decidere di tornare a allenare, De Laurentiis ha previsto una penale. Ma per ora, i legali non si sono ancora incontrati per discutere i dettagli del divorzio.

Questa è una situazione delicata, che potrebbe avere un impatto significativo sul futuro del Napoli. Solo il tempo ci dirà come si svilupperanno le cose. Intanto, il club e i suoi tifosi continuano a festeggiare la vittoria dello scudetto, sperando che i cambiamenti in arrivo non offuschino troppo questa gioia.