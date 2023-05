De Laurentiis al concerto di Gigi d’Alessio: “Napoli è un privilegio, non un obbligo”

Aurelio De Laurentiis protagonista del concerto di Gigi D’Alessio che si tiene il 26 maggio 2023 in piazza del Plebiscito a Napoli.

Tanti gli invitati speciali al concerto di uno dei cantautori napoletani più famosi in Italia e nel mondo. Al concerto di Gigi D’Alessio del 26 maggio 2023 era presente anche Aurelio De Laurentiis, presidente della SSCN.

In queste ore sono molteplici le voci che si susseguono su un litigio tra il patron azzurro e Luciano Spalletti, tanto che il tecnico di Certaldo pare sia pronto ad andare via dopo il 4 giugno, quando ci sarà Napoli-Sampdoria, la consegna della coppa e la relativa festa.

De Laurentiis al concerto di Gigi D’Alessio in piazza del Plebiscito a Napoli, non ha fatto riferimento al tecnico. Ma il presidente del Napoli ha detto: “Ragazzi, stare a Napoli è un privilegio, non un obbligo“.