7,5 milioni lordi a stagione per convincere Luis Enrique. ADL ha contattato anche Sergio Conceicao

Il presidente De Laurentiis combattuto tra Luis Enrique e Sergio Conceicao, mentre Italiano rimane una possibilità.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha personalmente contattato sia Luis Enrique sia Sergio Conceicao come parte delle trattative per il ruolo di allenatore della squadra azzurra. Nonostante l’apprezzamento per Vincenzo Italiano, De Laurentiis sembra concentrarsi sulle opzioni Enrique e Conceicao.

FUTURO PANCHINA NAPOLI: OFFERTA E ALTERNATIVE

Con l’avvicinarsi della fine della stagione e la probabile separazione da Luciano Spalletti, la questione dell’allenatore è al centro delle attenzioni nel Napoli. Secondo quanto riportato dalla redazione di Radio Marte durante l’ultima puntata di “Forza Napoli Sempre”, il club partenopeo ha l’obiettivo di ingaggiare un allenatore con esperienza in Champions League, e Luis Enrique rappresenterebbe una scelta sicura sotto questo aspetto. Nonostante la delusione ai Mondiali, l’allenatore spagnolo ha ottenuto grandi successi con il Barcellona sia in Spagna che in Europa. Occhio però alle pretendendi: Luis Enrique è anche un’opzione gradita al Paris Saint-Germain e il Tottenham potrebbe essere interessato a lui in seguito al mancato accordo con Arne Slot.

Il Napoli sta facendo il possibile per convincere Luis Enrique ad accettare l’incarico di allenatore, offrendo uno stipendio considerevole di circa 5 milioni di euro all’anno. Grazie ai benefici previsti dal Decreto Crescita, tale cifra ammonterebbe a circa 7,5 milioni lordi. Nonostante l’interesse del Napoli, la decisione finale spetterà a Luis Enrique, e sarà necessario attendere per capire se accetterà l’offerta.

Ma sarebbero già pronte le alternative. Sergio Conceicao è da anni un’opzione gradita al Napoli, tanto che De Laurentiis lo ha contattato personalmente. In passato, Conceicao è stato vicino ad assumere la guida tecnica della squadra azzurra. Non vanno escluse altre opzioni come Vincenzo Italiano, che ha ricevuto elogi pubblici da parte di De Laurentiis, e Thiago Motta, ex giocatore di talento che ha avuto una carriera di prestigio. Al momento, non sono in corso trattative conclusive con nessuno dei candidati. Le possibilità si diramano in quattro direzioni diverse, alcune più incerte delle altre, mentre il Napoli cerca di individuare il successore di Luciano Spalletti.