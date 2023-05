Bologna-Napoli, nessuna conferenza stampa per Spalletti: tecnico infastidito?

Luciano Spalletti ha deciso di non tenere la conferenza stampa in vista della partita che vedrà il Napoli affrontare il Bologna.

Il Napoli, già Campione d’Italia, si appresta ad affrontare le ultime due partite di campionato contro il Bologna e la Sampdoria. Tuttavia, a differenza delle consuete abitudini, non si terrà la conferenza stampa di Luciano Spalletti in vista della sfida contro il Bologna. Al momento non sono stati resi noti i motivi che hanno portato il tecnico e la società a prendere questa decisione. È molto probabile che l’allenatore voglia evitare domande sul suo futuro, consapevole del fatto che ne avrebbe ricevute molte.

Spalletti ha più volte chiarito che sarà la società a comunicare le decisioni riguardanti il suo futuro. “La decisione è già stata presa: durante la cena con il presidente tutto è stato chiarito in modo inequivocabile, quindi non c’è bisogno di aggiungere altro”, ha affermato l’allenatore. È probabile che ogni discussione in merito sia rinviata alla fine del campionato, probabilmente dopo la festa dello scudetto prevista per il 4 giugno, dopo la sfida contro la Sampdoria nel Maradona.