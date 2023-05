La coppa dello scudetto è già a Napoli: ecco dove

La coppa della Serie A che viene data alla squadra che vince lo scudetto si trova a Napoli, in piazza dei Martiri al negozio Tim.

La “Coppa Campioni d’Italia”, il premio conferito annualmente alla squadra che vince il campionato di Serie A Tim, fa ritorno a Napoli dopo 33 anni ed è esposta presso il negozio Tim in piazza dei Martiri a partire da mercoledì 24 maggio.

Il trofeo sarà a disposizione dei tifosi, dei cittadini e dei turisti per oltre una settimana e offrirà loro la possibilità non solo di ammirarlo in anteprima, ma anche di scattare selfie insieme a questo prestigioso premio. Una speciale telecamera a 360 gradi trasmetterà in diretta streaming per 4 ore al giorno sul canale Facebook di TIM tutto ciò che accade intorno alla Coppa.

Coppa Campioni d’Italia: la storia

Il trofeo della “Coppa Campioni d’Italia” è un’icona di prestigio e vittoria nel mondo del calcio italiano. Creato nel 1960 dallo scultore Ettore Calvelli, il trofeo presenta un basamento in pietra sodalite blu e una ghiera centrale in oro che raffigura un’allegoria di atleti. Originariamente, la coppa misurava circa 45 cm di altezza e pesava circa 5 kg. Tuttavia, tra il 2015 e il 2016, le dimensioni sono state aumentate per esigenze televisive, raggiungendo un’altezza di 58 cm e un peso di 8 kg. Il valore stimato del trofeo è di circa 60.000 euro.

Sulla base dorata del trofeo sono incisi i nomi di tutte le squadre che hanno vinto il campionato di Serie A a partire dalla stagione 1960-1961, testimonianza delle imprese sportive dei campioni del passato.

In passato, la consegna del trofeo avveniva durante una cerimonia privata presso la sede della Lega Nazionale Professionisti, noto solo agli addetti ai lavori. Tuttavia, a partire dalla stagione 2004-2005, la tradizione è cambiata per adeguarsi agli standard dei principali campionati esteri. La squadra vincitrice della Serie A riceve ora il trofeo e le medaglie d’oro direttamente sul campo, subito dopo la conclusione dell’ultima partita di campionato. Se la squadra si è assicurata matematicamente lo scudetto con almeno un turno di anticipo, la premiazione avviene al termine dell’ultima partita casalinga della squadra vincitrice.