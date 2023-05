Durante: “Napoli ripiego per Luis Enrique e Conte”. La replica di Gifuni

Per Durante il Napoli sarebbe un ripiego per Luis Enrique e Conte: su questo aspetto Gifuni non è d’accordo

Luis Enrique è l’indiziato numero uno a sostituire Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli. Sulla vicenda si è soffermato Gianluca Gifuni ai microfoni di Radio Marte: il giornalista racconta un botta e risposta avuto nei giorni scorsi con Sabatino Durante, esperto di calcio internazionale ed intermediario. “Lui Enrique è un profilo dal respiro internazionale, ma pare che De Laurentiis abbia contattato anche Sergio Conceicao: è una vecchia conoscenza, lo aveva chiamato già anni fa. Il patron, inoltre, si è complimentato di nuovo con Vincenzo Italiano, un allenatore che il Napoli apprezza da tempo”.

Botta e risposta tra Sabatino Durante e Gianluca Gifuni

Gifuni ha poi aggiunto: “Qualche giorno fa, ho avuto occasione di parlare di Luis Enrique con Sabatino Durante. Il Napoli, secondo lui, sarebbe un ripiego per Luis Enrique, Antonio Conte ed altri allenatori di quel tipo. A quel punto, mi sono permesso di rispondergli in maniera decisa: vale solo per l’ingaggio, al massimo, non per l’aspetto progettuale”.

“Oggi il Napoli, dal punto di vista progettuale, è superiore al Milan, alla Juventus e non solo. Economicamente, forse, non potrà offrire gli stipendi di altre società italiane, ma quanto fatto quest’anno è sotto gli occhi di tutti ed anche le prospettive future sono a favore degli azzurri. Come progetto societario e tecnico, il Napoli è superiore ad ogni altro club in Italia. Persino all’Inter”.