Luis Enrique al Napoli? Il vero motivo che indurrebbe il tecnico a dire sì

Luis Enrique è uno dei candidati a prendere il posto di Spalletti al Napoli. Il tecnico avrebbe tutte le ragioni per accettare l’offerta.

Durante il suo mandato a Napoli, Aurelio De Laurentiis ha spesso sorpreso tutti reclutando allenatori di alto livello, come Carlo Ancelotti e Rafa Benitez. Pochi credevano che allenatori così prestigiosi avrebbero accettato, ma il presidente è riuscito a trovare gli argomenti giusti per convincerli. Pertanto, non sorprende che Luis Enrique (e non solo lui) sia associato alla panchina del Napoli.

L’ex commissario tecnico della Spagna ha conquistato i trofei più ambiti, tra cui una Champions League, due scudetti e un campionato del mondo per club, solo per citarne alcuni. Ma perché dovrebbe accettare l’offerta del Napoli? Luis Enrique potrebbe smentire le voci che lo dipingono come non adatto al campionato italiano, come accadde dopo la sua esperienza alla Roma. Nel 2011, infatti, fu allenatore della squadra giallorossa, ma le cose non andarono bene. La Roma fu eliminata al terzo turno dell’Europa League contro lo Slovan Bratislava e in campionato si piazzò al settimo posto con 56 punti, mancando la qualificazione alle coppe europee, cosa che non accadeva dal 1997.

La storia di Luis Enrique in Italia, seppur con tutte le debite distinzioni, ricorda in parte quella di Luciano Spalletti. Anche il toscano era considerato un “illustre non vincente”, un “eterno secondo”. Tuttavia, con lo scudetto conquistato con il Napoli, molti hanno dovuto rivedere le parole pronunciate in passato. Considerando la competitività della squadra azzurra, Luis Enrique potrebbe fare la differenza anche in Italia. Perché non tentare?