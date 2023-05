Zazzaroni: “De Laurentiis tiene in pugno la Juventus”

Aurelio De Laurentiis ha la Juventus in pugno secondo Ivan Zazzaroni, la questione Cristiano Giuntoli mette nel sacco i bianconeri.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. In un recente articolo per il Corriere dello Sport, il giornalista Ivan Zazzaroni ha usato una espressione colorita per descrivere la delicata situazione in cui si trova la Juventus. Secondo Zazzaroni, Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, “tiene la Juventus per le palle“. Un’affermazione audace, che merita di essere analizzata più in profondità.

La Juventus ha scelto Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, per guidare la ricostruzione tecnica della squadra. Il neo-management bianconero, formato da Ferrero, Scanavino e Calvo, ha puntato su un professionista di comprovata esperienza, capace di portare il Napoli a vincere il campionato. Il problema è che Giuntoli ha ancora un anno di contratto con il Napoli.

“Potrei dire che in questo momento Aurelio De Laurentiis tiene la Juventus per le palle. Potrà sembrare paradossale, ma è così. Il nuovo management bianconero ha scelto da settimane di affidare la ricostruzione tecnica a Cristiano Giuntoli, ds del Napoli campione di Italia. Il guaio è che Giuntoli, otto stagioni in azzurro con risultati significativi, ha ancora un anno di contratto con l’imperatore Aurelio”.

Nel passato, De Laurentiis ha dimostrato di saper gestire situazioni analoghe a suo vantaggio, come nel caso del passaggio di Maurizio Sarri al Chelsea, ottenendo non solo un risarcimento economico, ma anche il controllo dei tempi. Un’abilità che potrebbe mettere in difficoltà la Vecchia Signora.

Giuntoli, dal canto suo, si trova in una posizione particolarmente scomoda. Non può ancora operare per la Juventus e sembra essere all’oscuro delle intenzioni del Napoli. Incertezze e voci alimentano il clima di tensione.

Se De Laurentiis dovesse liberare Giuntoli solo a luglio o agosto, la programmazione della Juventus ne risentirebbe. E se, al contrario, decidesse di far rispettare il contratto? Giuntoli potrebbe restare a casa per un’intera stagione, lasciando la Juventus senza un direttore sportivo. E chi lo sostituirebbe in un momento così critico?

La decisione di De Laurentiis su Giuntoli avrà sicuramente un impatto significativo sul futuro della Juventus. Non resta che attendere e vedere come si evolverà questa situazione intricata.