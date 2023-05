De Laurentiis: “Napoli squadra mondiale, simbolo libertario di onestà”

Aurelio De Laurentiis, parla del valore sociale e del fascino unico del Napoli e di come sia diventato un simbolo di libertà e di onestà.



NOTIZIE CALCIO NAPOLI. In un momento in cui il calcio italiano è in fermento, è Aurelio De Laurentiis, a sottolineare l’importanza sociale e globale del Napoli. Nel corso di un evento a Roma, dove ha avuto l’occasione di incontrare il Papa, il patron ha condiviso il suo entusiasmo per l’impatto e la portata del calcio napoletano.

“Mi fa piacere che tanti ragazzini indossano la maglia del Napoli giocando nei campetti e nelle piazze“, ha detto De Laurentiis, sottolineando l’importanza del calcio come veicolo di valori sociali. Napoli, secondo il patron, è una realtà sociale complessa che ha conosciuto per secoli il dominio francese e spagnolo. “Eppure, la maglia del Napoli congiunge il cielo e il mare in un concetto di libertà assoluta e di riscatto sociale. Ecco perché i ragazzini di tutto il mondo la vogliono indossare“.

Secondo una ricerca condotta dal club, gli appassionati di calcio che amano il Napoli sarebbero circa 83 milioni. Con la recente vittoria dello scudetto, De Laurentiis spera che questo numero sia arrivato a 150 milioni. “E se dovessimo aggiungere i cinesi e i coreani, perché abbiamo Kim, e gli australiani, dove c’è una folta comunità di italiani, non so quanto arriveremmo“.

Il patron del Napoli ha voluto sottolineare anche l’importanza del messaggio universale di solidarietà e ospitalità che il Napoli rappresenta: “Napoli rappresenta un simbolo libertario di onestà e di propensione verso il prossimo, perché a Napoli si dice sempre: ‘C’è posto per te’”.