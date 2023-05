Amalfi Si Veste di Azzurro per lo Scudetto del Napoli: Che festa! – VIDEO

Amalfi ha festeggiato in grande stile il terzo scudetto del Napoli. I tifosi si sono uniti in una parata festosa, trasformando la città e il suo famoso Duomo in un mare di azzurro.

A 20 giorni dalla vittoria matematica dello scudetto da parte del Napoli, i festeggiamenti continuano a risuonare in tutta la regione della Campania. Amalfi, la gemma brillante della Costiera Amalfitana, ha festeggiato in maniera spettacolare, con circa cinquecento tifosi che hanno sfilato con bandiere e striscioni attraverso le strade storiche della città.

Amalfi in Azzurro: Lo scudetto del Napoli incontra l’Arte e la Storia

Il centro storico di Amalfi, noto per il suo fascino medievale e la bellezza mozzafiato, è stato invaso da una marea azzurra. I tifosi hanno celebrato con canzoni e canti tipici dello stadio Maradona, mentre la cittadinanza e i numerosi turisti guardavano in stupore.

Ma il culmine della celebrazione, come riporta il Mattino, è stata la trasformazione del famoso Duomo di Amalfi. La grandiosa scalinata è stata completamente ricoperta di azzurro, creando uno spettacolo visivo unico. Tra le centinaia di bandiere sventolate, un gigantesco scudetto ha fatto la sua apparizione, portato con orgoglio al centro della folla festante. Turisti e tifosi si sono fusi in un unico, eccitante caos di celebrazione.

I festeggiamenti non si sono fermati al Duomo, ma sono proseguiti in Piazza Municipio. Qui, due enormi torte, realizzate dalle rinomate pasticcerie Pansa e Savoia, sono state tagliate e condivise, simbolo di una vittoria condivisa e di una passione che unisce le persone ben oltre le mura del campo da calcio.

Questa celebrazione è la dimostrazione che la passione per il calcio, in particolare per il Napoli, non si limita alla città partenopea, ma si estende a tutta la regione, infondendo vitalità e allegria nelle sue strade. E Amalfi, con la sua storica bellezza, ha saputo celebrare a modo suo, unendo storia, arte e sport in un evento indimenticabile.

Fonte: Foto e video il Mattino