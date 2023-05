Giuntoli: dimissioni al Napoli. De Laurentiis vuole un indennizzo dalla Juve

Cristiano Giuntoli ha presentato le dimissioni da direttore sportivo del Napoli, vuole andare alla Juventus, Aurelio De Laurentiis lo blocca.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Cristiano Giuntoli ha presentato le sue dimissioni un mese fa, nonostante il desiderio di Aurelio De Laurentiis di trattenere il ds e impedirgli di passare alla Juventus, cercando magari di convincere anche Luciano Spalletti a seguirlo. In attesa di una decisione definitiva, il ruolo è stato temporaneamente affidato a Maurizio Micheli. Non si sa ancora se verrà ingaggiata un’altra persona per il posto o se si continuerà con l’attuale organico. Tra i possibili candidati, si citano Pietro Accardi dell’Empoli e, soprattutto, Ciro Polito nel caso in cui il Bari dovesse ottenere la promozione in Serie A.

Giuntoli alla Juve: cosa chiede De Laurentiis

Intanto Gazzetta dello Sport sempre sull’addio di Giuntoli al Napoli scrive che De Laurentiis sta aspettando che dalla Juve “arrivi un indennizzo per ottenere il semaforo verde. E in ogni caso il presidente azzurro si pone uno scrupolo. A Torino sono indaffarati con le vicende extracalcistiche, tuttavia una sortita presto dovranno farla, nell’ambiente bianconero peraltro danno per certa l’intesa con Giuntoli per un contratto quinquennale da 1,5 milioni netti a stagione“.