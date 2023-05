Totti vota Luis Enrique: “Napoli piazza perfetta per lui. È simile a Spalletti”

Francesco Totti consiglia Luis Enrique al Napoli, l’allenatore spagnolo è il preferito di Aurelio De Laurentiis per sostituire Luciano Spalletti.

A Napoli bisogna trovare un nuovo allenatore, anche perché il contratto di Spalletti fino al 2024 è effimero. Se non ci saranno clamorosi ed incredibili colpi di scena, il tecnico toscano lascerà (in un modo o nell’altro) il club azzurro dopo il quattro giugno.

Luis Enrique al Napoli: il consiglio di Totti

Il nome più gettonato per la panchina partenopea è sicuramente quello di Luis Enrique. Anche se questa mattina si parla anche di altre possibilità secondarie, con piste che portano a Mourinho e Xabi Alonso.

Ma un endorsement per Luis Enrique al Napoli viene da Francesco Totti che ne parla al Corriere dello Sport.

«E’ decisamente un tecnico da Napoli. Mi piace, lo stimo e penso che possa fare bene. È una brava persona, umile, disponibile e ha fatto la storia sia come calciatore che come allenatore, penso che possa essere la mossa giusta per il Napoli. È un grande allenatore».

Per Totti è il sostituto ideale di Spalletti «Sì, perché sono due tecnici molto simili come stile di

gioco ma anche di allenamenti. Vedremo se De Laurentiis deciderà di ingaggiarlo, perme sarebbe un’ottima scelta».