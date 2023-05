CDS: anche Mourinho e Xabi Alonso nel cast di De Laurentiis. Luis Enrique insidia Psg

Il Napoli deve sostituire Luciano Spalletti, per il nuovo allenatore De Laurentiis vuole Luis Enrique, ma piacciono Mourinho e Xabi Alonso.

Non bisogna attendere ancora molto per conoscere il nome del nuovo tecnico del Napoli. Anche perché qualcuno dovrà cominciare a dare indicazioni tecniche dopo il 4 giugno. Anzi il fatto che gli azzurri siano con mezzo direttore sportivo (Giuntoli vuole la Juve ndr) e quasi senza allenatore, non è sicuramente un’ottima cosa.

Come sempre la figura di garanzia resta De Laurentiis, ma anche figure come Micheli e Santoro, gente di calcio che sanno lavorare anche in autonomia.

Allenatore Napoli: Luis Enrique il favorito, ma c’è il Psg

“Luis Enrique è stato, e rimane, il candidato ideale per ricominciare dal 4-3-3, per sentirsi sempre dentro un progetto di spessore europeo, per fronteggiare quel possibile clima d’ansia che può generare una rivoluzione tecnica: e con lui, De Laurentiis si lancerebbe in una nuova sfida che ricorda quelle precedenti” scrive Corriere dello Sport.

Ma l’allenatore spagnolo piace a tanti altri club, ha avuto dei contatti con il Chelsea ma il progetto non gli è piaciuto ed ha detto: no, grazie. Anche perché dalla Spagna fanno sapere che Luis Enrique vuole un progetto identitario, con una squadra che si identifichi con città e tifosi, insomma il profilo perfetto di Napoli.

Ma dalla Francia fanno sapere che c’è anche il Psg per Luis Enrique, dove l’asturiano ritroverebbe Neymar e Messi. L’idea è importante, ma ancora a livello embrionale. “Però, intanto, è un fatto che sta lì, un po’ turba il Napoli e un po’, perché questo è il calcio e questo è pure il mercato: con Luis Enrique, ci sono anche Mourinho, Xabi Alonso, e Thiago Motta, che nell’elenco di De Laurentiis sta al fi anco di Italiano, o poco avanti o poco dietro. Entrambi, nella scia di Luis Enrique. Il mercato non fa sconti, è adrenalina che viene sparsa in tre mesi in cui quotidianamente sembra non ci sia mai un domani: che invece, c’è puntualmente, ogni santo giorno” si legge sul quotidiano sportivo in edicola oggi.