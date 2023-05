Panchina Napoli, De Maggio svela: “Un nome caldissimo per il dopo Spalletti”

Valter De Maggio rivela i candidati per la panchina del Napoli e svela le ultime indiscrezioni sul possibile nuovo tecnico.

Nel corso di una recente intervista a Radio Goal su Kiss Kiss, il giornalista Valter De Maggio ha discusso del possibile nuovo allenatore del Napoli, mentre sembra sempre più probabile l’addio di Luciano Spalletti. Secondo De Maggio, sono circolati diversi nomi, ma c’è un candidato che sta guadagnando terreno: Luis Enrique.

De Maggio ci ha informati inoltre che il presidente Aurelio De Laurentiis ha espresso la sua stima per Vincenzo Italiano in un’intervista a Canale 5. Tuttavia il giornalista ha una notizia sorprendente riguardo all’attuale tecnico della Fiorentina: non ci sarebbe stato alcun contatto tra lui e il Napoli. La situazione è diversa per Luis Enrique, il cui nome è quello più caldo in questo momento. L’allenatore spagnolo apporterebbe un tocco internazionale al club partenopeo, avendo conquistato trofei importanti nel corso della sua carriera.

“Il presidente Aurelio De Laurentiis, nel corso di una intervista ai microfoni di Canale5, ha ribadito la sua stima perVincenzo Italiano. Io però ho una notizia sull’attuale tecnico della Fiorentina: non c’è stato alcun contatto con il tecnico. Situazione diversa perLuis Enrique. Quello dello spagnolo è il nome più caldo. Darebbe un respiro più internazionale al club, ha conquistato trofei importanti. Gasperini, Thiago Motta e Palladino sono altri mister che piacciono al patron”, le parole di De Maggio.

Oltre a Luis Enrique, De Maggio ha menzionato altri allenatori che piacciono al patron De Laurentiis: Gasperini, Thiago Motta e Palladino.

La decisione finale sul nuovo tecnico del Napoli sembra essere imminente. Gli appassionati e i tifosi del club sono in trepidante attesa per conoscere il nome del successore di Spalletti e per scoprire quale direzione prenderà la squadra nella prossima stagione.