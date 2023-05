REPUBBLICA – Addio Spalletti, le novità di De Laurentiis arriveranno a breve. I dettagli

Calcio Napoli ultime notizie – Aurelio De Laurentiis lavora per il futuro della squadra azzurra, tra allenatore, calciomercato e nuovo direttore sportivo.

In casa Napoli c’è grande fermento in vista della prossima stagione. De Laurentiis ha detto ai tifosi di non preoccuparsi. Il vero garante è proprio il patron della SSCN che ha sempre assicurato una squadra competitiva, in grado di restare sempre in Europa e addirittura di vincere lo scudetto. Sarebbero stati almeno un paio i titoli vinti dal patron azzurro se non ci fossero stati ‘impedimenti’, totalmente estranei alle dinamiche del calcio giocato.

Inoltre l’obiettivo di Aurelio De Laurentiis è quello di restare in alto in Champions League, quindi c’è la volontà di costruire un grande Napoli nella prossima stagione. Il patron del Napoli sta già pensando alla squadra del domani e secondo Repubblica novità arriveranno tra breve: “L’ufficialità dovrebbe arrivare dopo il 4 giugno: servirà prima la comunicazione dell’interruzione del rapporto con Luciano Spalletti e poi si darà il via al nuovo corso. Probabilmente ci sarà la fumata azzurra dopo la tournée in Corea del Sud: il Napoli partirà lunedì 5 e rientrerà in Italia tra sabato 10 e domenica 11 dopo due esibizioni con il Maiorca“.

De Laurentiis di recente ha anche detto: “Ora ci manca la Champions e poi di rivincere, rivincere e rivincere il tricolore” dunque c’è grande voglia di provare di nuovo grandi emozioni.