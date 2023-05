Grande festa alla cena del Napoli, altro che musi lunghi. Di Lorenzo guida il treno della vittoria – Video

La cena del Napoli organizzata da Giovanni Di Lorenzo, ha portato tanta allegria. Il gruppo ha festeggiato anche a bordo di un trenino.

Il treno della vittoria lo conduce Giovanni Di Lorenzo, capitano della passione, che in silenzio ha compattato e cementificato il gruppo durante una estate torrida. Non era facile dire addio a leader e giocatori fortissimi come Koulibaly, Fabian Ruiz, Mertens, Insigne e Ospina. Non era facile tenere la squadra ed i compagni fuori dalle polemiche per quella rivoluzione, che si trascinava dietro anche uno scudetto perso.

Non era assolutamente facile raggiungere i quarti di finale di Champions League e riportare il Napoli a vincere lo scudetto dopo 33 anni. Se è accaduto è merito di tutti, della società, dell’allenatore, dei tifosi, di tutta la squadra, capitanata da Di Lorenzo.

Proprio il capitano del Napoli ha voluto organizzare una cena con i compagni, così come aveva fatto anche a Natale, per vivere un momento di festa e di gioia insieme. Una grande festa ricca di sorrisi. Come si vede anche dal video sul trenino in cui ci sono Di Lorenzo ed i compagni di squadra, ma anche Spalletti ed altri dello staff.

Insomma in un momento complicato per il futuro del Napoli, Di Lorenzo ha di nuovo compattato il gruppo. Il capitano ha di nuovo preso per mano la squadra e li ha portato alla gioia e la serenità, perché così è più semplice prendere certe decisioni importanti.