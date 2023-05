Osimhen-Napoli: la notizia che fa felici i tifosi arriva direttamente dall’Inghilterra

Futuro con il Napoli in bilico per Osimhen? Dall’Inghilterra una notizia che fa felici i tifosi partenopei.

Victor Osimhen è uno dei calciatori che sta attirando maggiormente l’interesse di vari top club europei, tra cui il Manchester United.

Come riportato tempo fa dal Corriere dello Sport, la situazione di Osimhen è chiarissima: il Napoli non vuole cederlo a meno di un’offerta davvero irrinunciabile; il Psg, il Real, il solito United, il Liverpool, il Newcastle e il Chelsea lo vogliono; lui non ha alcuna voglia di rinunciare alla Champions e ciò significa che una serie di candidature perdono nettamente forza e fascino.

FUTURO OSIMHEN, LA NOTIZIA CHE FA FELICI I TIFOSI DEL NAPOLI

Quale sarà dunque il destino di Osimhen? Sembrano esserci sviluppi provenienti dall’Inghilterra che faranno sicuramente felici i tifosi del Napoli.

L’attaccante ha giocato un ruolo fondamentale nel trascinare il Napoli alla vittoria dello Scudetto grazie a una serie di gol, assist e prestazioni eccezionali. Da capocannoniere della Serie A, il calciatore nigeriano ha fatto breccia nei cuori dei tifosi azzurri, attirando l’attenzione dei migliori club europei. Inizialmente, sembrava che il Manchester United fosse in pole position, alla ricerca di un rinforzo per l’attacco. Tuttavia, secondo quanto riferito dal quotidiano inglese Mirror, sembra che la pista con il Napoli si sarebbe raffreddata con il club di Manchester che ha perso interesse, una notizia che certamente renderà felici i tifosi partenopei.

I Red Devils sembrano aver cambiato obiettivo e concentrato la loro attenzione su Harry Kane, attualmente al Tottenham. La situazione contrattuale con gli Spurs potrebbe agevolare le trattative con il club di Londra e rendere più semplice l’acquisizione dell’attaccante inglese.

Per questo motivo, e non solo, sembra che la possibilità di un trasferimento di Osimhen si sia raffreddata. Le richieste economiche molto elevate di Aurelio De Laurentiis (150 milioni di euro) avrebbero spinto gli inglesi a valutare altre opzioni di mercato.