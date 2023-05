Spalletti conferma: “Lascio il Napoli, sono stanco. Non allenerò altre squadre”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, annuncia il suo ritiro temporaneo dal calcio per un anno.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. In una sorprendente svolta di eventi, Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha annunciato che si fermerà per un anno. La notizia arriva a seguito delle dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, che ha annunciato l’addio di Spalletti al club partenopeo.

“Mi sento stanco. Voglio stare con mia figlia Matilde. Sono felice che De Laurentiis abbia detto questa cosa, era giusto così. Ho chiesto io di stare fermo. Non allenerò il Napoli o altre squadre. Nulla può farmi cambiare idea“, ha detto Spalletti durante l’evento “Inside the Sport 2023, il calciomercato tra business e pallone” a Coverciano, dove è stato premiato come tecnico dell’anno.

Il saluto di Spalletti a Napoli

Spalletti, alla guida del Napoli da due stagioni, ha espresso amore e rispetto per il club e la città: “Non sono in grado di dare tutto quello che merita Napoli. A volte per troppo amore ci si lascia“.

L’allenatore ha riconosciuto l’impegno e la pressione associati alla guida di una delle squadre più amate d’Italia e ha deciso di fare una pausa per riprendere le forze e passare del tempo con la sua famiglia.

Napoli dopo Spalletti: cosa succede adesso?

La partenza di Spalletti lascia il Napoli in una posizione delicata. Il club deve ora cercare un nuovo allenatore capace di guidare la squadra attraverso la prossima stagione di Serie A.

Nonostante l’improvviso addio di Spalletti, il presidente De Laurentiis ha espresso la sua comprensione e il suo rispetto per la decisione dell’allenatore. In una dichiarazione, ha affermato: “Ringrazio Luciano per il suo contributo al Napoli. Capisco la sua decisione e gli auguro il meglio per il futuro“.