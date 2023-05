Caos biglietti-Napoli Sampdoria, Alvino: “gira una rossa bugia dei soliti avvelenatori dei pozzi”

Carlo Alvino smaschera la fake news sul prezzo dei biglietti di Napoli-Sampdoria e parla dell’addio di Spalletti.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. L’ultima giornata di campionato con Napoli-Sampdoria sembra essere avvolta in un velo di disinformazione e mistero. Una caotica situazione di vendita dei biglietti ha alimentato una spirale di false notizie, causando agitazione tra i tifosi. Carlo Alvino, noto giornalista, interviene per smascherare la verità.

La vendita dei biglietti per la partita Napoli-Sampdoria sul sito di TicketOne, sembra sia stata bloccata, rendendo impossibile l’acquisto per i fan ansiosi di assistere all’ultimo match allo stadio Maradona. Nonostante la Radio Ufficiale della SSCN abbia annunciato che i tagliandi saranno disponibili a partire dalle 15.00 a prezzi popolari, sul sito della SSCN la pagina dedicata all’acquisto dei biglietti è risultata inaccessibile.

Caos biglietti Napoli-Sampdoria: Alvino Sfida le Fake News

Ancora più insidiose sono le false notizie sulla rete riguardo al prezzo dei biglietti. Contrariamente a quanto dichiarato da alcune voci, il costo dei biglietti non parte da 150 euro, ma da un molto più accessibile 5 euro.

Alvino, prendendo posizione sulla questione, ha espresso le sue considerazioni sui canali social: “Credo che sia sotto gli occhi di tutti l’incapacità nella gestione degli eventi che inevitabilmente si ripercuote sull’immagine della SSC Napoli, che non può lavarsene le mani. La seconda riguarda il racconto ‘acido’ di chi aveva paventato un costo dei biglietti altissimo per coprire i costi della festa.”

E non si tratta solo di biglietti. La questione dell’addio del tecnico Spalletti ha anch’essa fatto notizia, alimentata da una serie di ipotesi infondate. In merito, Alvino ha aggiunto: “Avete scritto e parlato di conflitti caratteriali, litigi, pec inviate a sorpresa, invidia, richiesta di garanzie tecniche, sfiducia nel progetto ecc… è stato solo un racconto tossico il vostro, alimentato da un vecchio pregiudizio … spazzato via da De Laurentiis in cinque minuti. Ora rispettiamo la scelta di Spalletti”.

In un mondo sempre più interconnesso, la verità può facilmente essere offuscata da false notizie. È pertanto fondamentale fare attenzione alle fonti d’informazione e non lasciarsi ingannare da “avvelenatori dei pozzi”. Come sempre, il calcio è molto più di un gioco, e la sua storia si intreccia con quella di società, individui e, come in questo caso, l’integrità dell’informazione.

Il messaggio di Alvino ci ricorda un’importante lezione: nel calcio come nella vita, rispetto e verità devono sempre guidare il nostro comportamento. ForzaNapoliSempre.