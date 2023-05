Napoli-Sampdoria: biglietti in vendita, ma è tutto bloccato!

Napoli-Sampdoria i biglietti sono in vendita sul sito di TicketOne, ultima giornata di campionato con festa allo stadio Maradona.

Sarà grande festa per il Napoli, l’ultima di questa stagione trionfale. Capitan Giovanni Di Lorenzo alzerà la coppa di Campione d’Italia, mentre lo stadio darà il saluto anche a Luciano Spalletti che non sarà più l’allenatore del Napoli. De Laurentiis ha detto che prenderà un anno sabatico. I nomi per sostituirlo sono tanti, in pole quello di Vincenzo Italiano.

Intanto al momento è tutto bloccato per chiunque voglia acquistare i biglietti di Napoli-Sampdoria. La Radio Ufficiale della SSCN ha fatto sapere che i tagliandi saranno in vendita dalle 15.00 a prezzi anche popolari. Ma sul sito della SSCN la pagina che porta alle info per i biglietti di Napoli-Sampdoria è bloccata ed inaccessibile.

Anche sul portale di TicketOne non è ancora disponibile nessuna possibilità di accesso per l’acquisto dei tagliandi.