Giuntoli: “Spalletti ha fatto un lavoro magnifico. Oggi sono il DS del Napoli del futuro non parlo”

Cristiano Giuntoli da Coverciano parla di business, passione e del suo futuro alla SSC Napoli.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Cristiano Giuntoli, il Direttore Sportivo della SSC Napoli, ha condiviso le sue riflessioni sul calciomercato, l’ultimo campionato e il futuro del club durante l’evento “Inside the Sport 2023, il calciomercato tra business e passione” a Coverciano.

“Ricevere un premio qui, nel tempio del calcio, è sempre una grande emozione,” ha commentato Giuntoli, evidenziando l’importanza dell’evento e del riconoscimento ottenuto.

Giuntoli ha elogiato il lavoro di Luciano Spalletti, l’allenatore del Napoli: “Spalletti ha fatto davvero un numero straordinario, voleva assolutamente questo risultato. L’anno scorso abbiamo creato le basi per fare questo grande Napoli.”

Riguardo ai nuovi arrivi nel club, come Kvaratskhelia, che erano poco conosciuti prima di unirsi al Napoli, Giuntoli ha spiegato: “Non ci sono segreti. I calciatori che abbiamo preso li conoscevano anche altri, noi abbiamo avuto il coraggio e la tempestività di prenderli al momento giusto“.

Parlando del futuro, il Direttore Sportivo ha preferito non fare proiezioni a lungo termine, ma ha enfatizzato che “quando si prende un premio, si prende per quanto fatto in passato. In futuro vedremo se sarà bravo per prenderne altri“.

Interrogato sulla sua rete di osservatori, Giuntoli ha sottolineato l’importanza della tempistica e del coraggio nel prendere decisioni: “Adesso ci sono degli strumenti che permettono a tutti di conoscere certi giocatori. La differenza l’ha fatta il tempismo e il coraggio di prenderli al posto di mostri sacri.”

Infine, rispondendo a una domanda sulla vita a Napoli, Giuntoli ha descritto la città come un luogo di grande calore e entusiasmo: “Napoli ti dà qualcosa di diverso a livello di calore, è una piazza incredibile che trasmette grandissimo entusiasmo. Città bellissima e straordinaria per quello che può trasmettere“.

Nel concludere, Giuntoli ha riaffermato il suo impegno attuale come DS del Napoli, rinviando a un secondo momento qualsiasi discussione sul suo futuro. Il suo discorso evidenzia la dedizione, la passione e l’ingegnosità che sono al cuore della sua gestione del Napoli, lasciando intendere un futuro promettente per il club.