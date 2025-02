McTominay: “Napoli? Ho sentito il fuoco dentro. Era la scelta giusta”

Il centrocampista scozzese si racconta al Daily Star: dalla decisione di lasciare il Manchester United all’impatto con il calcio italiano sotto la guida di Conte.

Scott McTominay si è rivelato un acquisto fondamentale per il nuovo corso del Napoli targato Antonio Conte. Il centrocampista scozzese, in un’intervista rilasciata al Daily Star, ha svelato i retroscena del suo trasferimento in azzurro e l’adattamento al calcio italiano.

L’ex Manchester United si è rapidamente imposto come una colonna del centrocampo partenopeo, formando con Anguissa e Lobotka un terzetto ormai consolidato nelle gerarchie di Conte. Un impatto immediato, quello dello scozzese, che si è esteso anche alla vita fuori dal campo, dove ha già trovato sistemazione insieme alla sua compagna.

“Quando ho scoperto l’interesse del Napoli ho sentito il fuoco dentro di me”, ha rivelato McTominay al Daily Star. “Ho visto un’opportunità e l’ho colta. Sapevo che era quello che volevo e non avrò mai rimpianti nella vita”.