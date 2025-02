Gazzetta dello Sport: “Napoli, che passione La spinta del Maradona per la sfida scudetto”

Il conto alla rovescia è cominciato da settimane e ora il termometro dell’attesa è pronto a esplodere. Il prossimo Napoli-Inter si preannuncia come la partita più sentita della stagione e, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il pubblico partenopeo è pronto a rispondere presente.

Con oltre 50.000 biglietti già venduti e il traguardo del tutto esaurito sempre più vicino, il Maradona si prepara a essere una bolgia. Gli ultimi posti disponibili dipenderanno dalle decisioni sul settore ospiti, ma la certezza è che l’impianto di Fuorigrotta sarà gremito come non mai per la sfida che può decidere le sorti del campionato.

Un Maradona pronto a infrangere i record

Il tempio del calcio napoletano, che oggi ospita 54.726 spettatori al massimo della capienza, si prepara a battere il record stagionale d’affluenza, finora detenuto da Napoli-Juventus con 53.589 presenze.

Questa volta, però, l’entusiasmo ha superato ogni aspettativa: i napoletani avrebbero riempito anche uno stadio più grande se ce ne fosse stato uno a disposizione. L’aria è quella delle grandi occasioni, di quelle partite che rimangono scolpite nella memoria di una città intera.

Napoli, la rinascita con Conte e l’amore dei tifosi

La stagione di riscatto del Napoli porta la firma di Antonio Conte. Dopo un anno difficile e il crollo post-scudetto, il tecnico leccese ha ricucito le ferite, rilanciando la squadra ai vertici della classifica.

Fin dalla sua seconda gara casalinga, contro il Parma, il pubblico ha capito che la stagione sarebbe potuta ripartire con slancio: quel giorno al Maradona c’erano 51.250 spettatori, segno di una fiducia che non è mai venuta meno.

La media spettatori per il Napoli si aggira attorno ai 50.314 tifosi a partita, numeri che valgono il quarto posto nella classifica generale dietro a Milan, Inter e Roma, che però vantano impianti più capienti.

In dodici gare casalinghe, il Maradona ha ospitato complessivamente 603.766 spettatori, mantenendo vivo il legame tra città e squadra nonostante le difficoltà incontrate nel post-scudetto.

Il Maradona sold out: una città pronta a sognare

Napoli non si è mai tirata indietro quando si è trattato di sostenere la squadra. Anche se il Maradona ha una capienza inferiore rispetto al vecchio San Paolo (che poteva accogliere fino a 80.000 spettatori), l’amore dei tifosi ha sempre riempito gli spalti.

Napoli-Inter sarà una di quelle partite capaci di fermare la città. Anche chi non è riuscito ad accaparrarsi un biglietto si siederà davanti al televisore, ma per chi sarà allo stadio sarà un’occasione irripetibile.

La sfida tra le due protagoniste di questa stagione non è solo una gara di cartello: è un potenziale spartiacque nella lotta scudetto. Con l’Inter avanti di due punti e il Napoli deciso a difendere il primo posto, i 54.726 cuori sugli spalti saranno la spinta in più per i partenopei.

Oltre la Serie A: il sogno Champions e l’effetto Maradona

I numeri del Maradona potrebbero superare ogni aspettativa se il Napoli continuerà il suo cammino anche in Champions League. La quota di un milione di spettatori stagionali — un tempo traguardo abituale negli anni d’oro — potrebbe tornare ad avvicinarsi se il percorso europeo dei partenopei si prolungherà.

Per ora, però, il focus resta su quella che potrebbe diventare la madre di tutte le partite stagionali. Napoli-Inter non è solo una sfida scudetto, è una battaglia per il prestigio, un’opportunità per scrivere un nuovo capitolo della storia calcistica di questa città.

Fuorigrotta come un fortino: tutto pronto per la grande sfida

La prevendita continua, i biglietti stanno per finire e il Maradona è pronto a essere una bolgia. Non c’è spazio per improvvisazioni: i napoletani hanno già scelto dove essere quel giorno, trasformando il weekend di inizio marzo in un evento imperdibile.

La sfida scudetto tra Napoli e Inter si giocherà sul campo, ma anche sugli spalti, dove il popolo azzurro è pronto a far sentire la sua voce. L’atmosfera sarà infuocata, e per 90 minuti Fuorigrotta diventerà il cuore pulsante del calcio italiano.

Perché, come sempre a Napoli, certe partite non si vivono. Si sentono.