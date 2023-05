Sabatini sicuro: “Luis Enrique il top per il Napoli”, il problema è il calciomercato?

Luis Enrique potrebbe essere il successore di Spalletti al Napoli: un grande uomo con un forte impatto nello spogliatoio, simile a Spalletti, secondo Walter Sabatini.

De Laurentiis ha annunciato ufficialmente la partenza di Spalletti, e al suo posto sta valutando l’opzione di Luis Enrique, con il quale sono già stati avviati i primi contatti. Una persona che conosce bene entrambi è Walter Sabatini. L’ex dirigente della Roma ha incontrato entrambi durante il suo periodo nella Capitale, e parla così dell’idea di vedere Lucho sulla panchina del Napoli: “Sarebbe perfetto, è un grande uomo, come dicono in Spagna e in Argentina, un hombre vertical, una persona eccezionale e leale, che ha un impatto molto forte nello spogliatoio e che gioca un calcio molto simile a quello di Spalletti. Forse Luciano verticalizza di più e palleggia meno rispetto a Lucho“.

Tuttavia, Sabatini, intervenendo su Vikonos Web Radio/Tv, ha anche una convinzione: “Luis sarebbe al top, anche se penso che nessuno potrà ripetere immediatamente ciò che Luciano Spalletti ha fatto. Un allenatore come lui non si trova facilmente, quindi se arrivasse Luis Enrique, sarebbe una logica continuazione del lavoro svolto con l’allenatore toscano“.

Luis Enrique al Napoli: che calciomercato farà De Laurentiis?

Il problema per l’ingaggio di Luis Enrique al Napoli potrebbe essere quello del calciomercato e del trattenere calciatori importanti. Come ha sottolineato anche Cristian Bucchi, ex calciatore del Napoli. Invece profili come Italiano e Thiago Motta potrebbero sposare un altro tipo di progetto. Tutto dipenderà da come Aurelio De Laurentiis vorrà impostare la prossima campagna acquisti, per la quale avrà anche a disposizione gli introiti della Champions League.