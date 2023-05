Bucchi: “Luis Enrique chiede mercato importante. Italiano può ‘accontentarsi’. Osimhen va tenuto ad ogni costo”

Calcio Napoli – I nomi per sostituire Luciano Spalletti sono quelli di Luis Enrique e Vincenzo Italiano, la scelta ad Aurelio De Laurentiis.

Cristian Bucchi allenatore ed ex calciatore del Napoli ha parlato ai microfoni di Radio Goal: “Prendere un allenatore come Luis Enrique significa anche fare un mercato di alto livello, trattenendo alcuni giocatori importanti. Invece prendere Vincenzo Italiano o Thiago Motta vuol dire puntare su tecnici che sposano anche un progetto, non di ridimensionamento, ma di crescita. Allenatori molto bravi che potrebbero fare ottime cose con la SSCN, società che ha dimostrato sempre di vederci lungo di fare grandi scelte sul mercato“.

Bucchi ha parlato anche di Osimhen: “È un giocatore che andrebbe trattenuto a tutti i costi, il nigeriano è un profilo di primo livello, al pari di Haaland. Ha segnato 25 gol in Serie A, trenta in stagione. Insomma un attaccante veramente fortissimo, il Napoli deve cercare di ripartire da lui. Non dimentichiamoci che i suoi numeri sono penalizzati anche dal fatto di aver avuto anche infortuni gravi in questa stagione“.