Festa scudetto: Show al Maradona, venduti 50 mila biglietti in 5 ore. Nuovi maxi schermi in città e in provincia

Napoli si prepara per la grande festa scudetto con maxischermi in città e provincia. Show esaurito allo Stadio Maradona con 50.000 biglietti venduti in 5 ore. Il capitano Giovanni Di Lorenzo riceverà la Coppa dello Scudetto al termine della partita contro la Sampdoria.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il sindaco Gaetano Manfredi ha voluto fare della festa scudetto un evento diffuso e popolare. Il 4 giugno, l’ultima giornata di campionato, vedrà l’allestimento di maxi schermi in tre piazze di Napoli e 14 nella provincia, tutti collegati allo Stadio Maradona. Questa è l’iniziativa finanziata dal Comune, mentre lo show allo stadio sarà curato da Aurelio De Laurentiis e Rai2, con un contributo di un milione di euro dalla Regione.

Festa scudetto: Mega Show allo Stadio Maradona



Per lo show allo stadio, De Laurentiis si incontrerà oggi con Stefano De Martino per definire la scaletta. Si prevede un evento coinvolgente, grazie all’installazione di nuovi maxi schermi, più grandi di quelli utilizzati per la partita del 4 maggio con l’Udinese, e l’ampliamento del sistema audio. Un attento lavoro che ha come scopo garantire la miglior esperienza possibile a tutti i tifosi.

La Richiesta di Biglietti Supera Quattro Volte l’Offerta

Il desiderio di partecipare alla celebrazione scudetto è stato impressionante: i 50.000 biglietti disponibili sono stati venduti in sole 5 ore, con una domanda quattro volte superiore. Ciò ha causato inevitabili delusioni tra i fan, oltre a momenti di tensione in alcune rivendite che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

La Premiazione: L’Evento Più Atteso al Maradona

Il climax della festa arriverà al termine della partita contro la Sampdoria, già retrocessa in Serie B, con la premiazione del Napoli e la consegna della Coppa dello Scudetto al capitano Giovanni Di Lorenzo. Alle 21.02, la vera festa avrà inizio, orchestrata da Stefano De Martino, e sarà trasmessa sui maxischermi allestiti per l’occasione.