Un giapponese al Napoli: i tre giocatori seguiti da De Laurentiis

Calciomercato Napoli – Aurelio De Laurentiis segue un giocatore giapponese: spuntano i nomi di Kubo, Ito e Itakura.

Il presidente del Napoli durante l’intervista a ‘Che Tempo che Fa’ di Fabio Fazio, ha rivelato di voler prendere un giocatore giapponese. In realtà la notizia era circolata oramai da settimane. Anche perché il mercato orientale è ricco di sorprese positive in termini di marketing, ma anche di calciatori importanti che possono stare nell’organico del Napoli. L’acquisto di Kim ha fatto da apripista in questo senso. Il Napoli non solo ha trovato un grande giocatore, ma ha aperto anche altri scenari di immagine, vedi la prossima tournée che gli azzurri faranno in Corea del Sud.

Chi è il giocatore giapponese che segue il Napoli

Nelle ultime settimane si è fatto spesso il nome di Daichi Kamada. Ma il centrocampista dell’Eintracht Francoforte è vicinissimo al Milan, che da tempo lo stava seguendo.

Corriere dello Sport svela che il Napoli vuole acquistare un giocatore giapponese e delinea tre profili: “In

Spagna, dicevamo, gioca Kubo: giovane, in ascesa, il Mondiale in Qatar, 9 gol in Liga e 9 assist (7 in campionato, 2 in Europa League). La sua idea è continuare a crescere a San Sebastian con la Real Sociedad, ma De Laurentiis sta provando a capire quanti e quali margini ci sono per sedersi a trattare.

In Bundesliga, invece, i profi li seguiti sono due. Tutt’altro ruolo, tutt’altra storia: difensori. Nell’ordine: Hiroki Ito, 24 anni, 30 presenze e un gol con lo Stoccarda e come Kubo l’esperienza al Mondiale invernale in Qatar.

Gioca nel Gladbach, invece, Ko Itakura, 26 anni, fermato tra settembre e novembre da un problema a un ginocchio ma poi pronto e bravo a giocarsela tutta d’un fiato fi no alla fi ne. Mondiale compreso: c’era anche lui nella lista“.