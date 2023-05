A De Laurentiis lo stadio per novantanove anni: con hotel e parcheggi

Notizie Calcio Napoli – Aurelio De Laurentiis può avere lo stadio Diego Armando Maradona per novantanove anni, in project financing.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis può avere in gestione lo stadio Diego Armando Maradona. A parlarne è oggi il Corriere del Mezzogiorno che scrive: “Il meccanismo concessorio si basa su un project financing, sulla presentazione di un progetto di ristrutturazione con un piano di investimenti pluriennale che giustifichi la concessione. È un discorso – ha commentato il sindaco – che dobbiamo mettere in campo, vediamo qual è la proposta del Napoli e poi la valuteremo. Esistono delle norme di legge che governano queste tipologie d’intervento“.

Sul quotidiano si precisa che l’unico progetto presentato dal Napoli è quello di un impianto di 41 mila posti, firmato dall’architetto Zavanella.

“Ma il progetto fu bocciato perché lo stadio era troppo piccolo. Ma è chiaro che alla luce della corsa al biglietto che oramai si è scatenata in città, con il Napoli collocato ormai stabilmente tra i top club europei e un turismo sportivo con stime di crescita sempre crescenti, De Laurentiis potrebbe rivedere le cose in senso più ampio, immaginando uno stadio anche più capiente rispetto ai 55mila posti attuali.

Dal canto suo, il Comune dovrebbe cedere la struttura in concessione per un periodo molto lungo e forse anche il diritto di superficie della zona antistante il Maradona. A quel punto, il patron azzurro sfrutterebbe anche – accollandosi gli

oneri di urbanizzazione – gli spazi antistanti piazzale Tecchio, i parcheggi sotterranei costruiti per «Italia 90» e rimasti abbandonati; potendo perfino, come prevede il Prg, costruire un hotel, a ridosso di una delle due Curve. Si vedrà.

Di certo, dopo quest’annata entusiasmante e anche per riconoscere al club azzurro il ruolo di testimonial della città, il sindaco intende perseguire tutte le strade per arrivare ad un’intesa con De Laurentiis“.