Garnacho al Napoli, l’ora della verità: United e Manna a Milano

Sportitalia rivela: iniziato l’incontro tra Manna e gli emissari inglesi. Sky: il giocatore spinge per il trasferimento.

In questi minuti è in corso a Milano l’incontro decisivo tra il Napoli e il Manchester United per Alejandro Garnacho. Come rivelato da Sportitalia attraverso Alfredo Pedullà, il ds Giovanni Manna sta dialogando con gli emissari dei Red Devils per “arrivare a una soluzione che accontenti tutti”.

L’argentino ha già dato il suo assenso al trasferimento, attratto dalla possibilità di raddoppiare l’ingaggio e di giocare la Champions League nella prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club inglese chiede 70 milioni di sterline, ma il Napoli proverà a chiudere con una formula che includa bonus e percentuale sulla futura rivendita.

La trattativa potrebbe sbloccarsi anche grazie al pressing dello stesso Garnacho, che avrebbe espresso la sua preferenza per il trasferimento in azzurro. Manna sarebbe fiducioso sulla possibilità di trovare l’accordo definitivo.