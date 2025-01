Napoli-Garnacho, parti più vicine: ADL si avvicina allo United

Il Napoli ha incontrato il Manchester United per Garnacho, L’argentino sempre più vicino alla maglia azzurra.

Crescono le possibilità di vedere Alejandro Garnacho in maglia Napoli. Secondo quanto riportato da TMW, gli ultimi contatti tra le parti avrebbero prodotto significativi passi avanti nella trattativa con il Manchester United.

Il club di De Laurentiis ha presentato un’offerta ufficiale di 45 milioni di euro per l’attaccante argentino, avvicinandosi sensibilmente alla richiesta dei Red Devils che si attesta sui 55 milioni. Le parti continuano a lavorare per limare la distanza residua.

Antonio Conte non avrebbe dubbi: l’ex Racing Club è il profilo ideale per sostituire Kvaratskhelia. Attesi sviluppi già in serata sulla trattativa.