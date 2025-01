Gazzetta: “35 milioni non bastano”, Lecce-United salta tutto. E Garnacho…

La Gazzetta svela l’esito del summit di Milano: i pugliesi non vogliono privarsi subito del danese. Red Devils costretti a cambiare strategia.

Il Manchester United incassa lo stop del Lecce per Patrick Dorgu. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, il vertice di oggi a Milano tra i dirigenti inglesi e il club pugliese si è concluso con una fumata nera.

Al summit erano presenti il presidente Sticchi Damiani, il ds Trinchera e il dt Corvino per il Lecce, oltre ai rappresentanti del giocatore e dei Red Devils. Nonostante un’offerta di 35 milioni, i salentini hanno posto una condizione irremovibile: “il giocatore deve restare in prestito fino a giugno per la corsa salvezza”. Una richiesta che il club inglese, al momento, non intende accettare.

La situazione potrebbe avere ripercussioni anche sul futuro di Garnacho: il Napoli monitora attentamente gli sviluppi, considerando che Dorgu era stato individuato come sostituto dell’argentino dai Red Devils.