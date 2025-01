Garnacho sempre più vicino: lo United apre al Napoli. I dettagli

L’argentino ha già detto sì al contratto fino al 2030. Manna in missione a Manchester, lo United apre allo sconto. ADL segue la trattativa da Roma.

La trattativa per portare Alejandro Garnacho al Napoli è entrata nella fase decisiva. Giovanni Manna è in missione a Manchester per trovare l’accordo definitivo con lo United, mentre Aurelio De Laurentiis sta seguendo personalmente ogni sviluppo dalla sua abitazione di Roma.

Il club azzurro ha già raggiunto l’intesa con il calciatore: pronto un contratto fino al 2030 con uno stipendio di 4 milioni più bonus, proposta che ha trovato il gradimento immediato dell’argentino, entusiasta della possibilità di vestire la maglia partenopea.

Secondo quanto riportta TMW, sul fronte della trattativa con il Manchester United, gli ultimi sviluppi sono incoraggianti. Dopo una richiesta iniziale di 70 milioni, i Red Devils hanno aperto a un possibile sconto nelle ultime 24 ore. Il Napoli ha presentato un’offerta di 45 milioni per il cartellino del classe 2004, contro una richiesta che si è abbassata a 55 milioni. Una distanza importante ma non insormontabile.

Per facilitare la chiusura dell’operazione, la dirigenza azzurra ha messo sul piatto anche una percentuale sulla futura rivendita. Non solo: nella trattativa potrebbe entrare anche un canale preferenziale per Victor Osimhen in vista della prossima estate, un’apertura che ha catturato l’interesse del club inglese.

Antonio Conte ha le idee chiarissime: Garnacho è la sua prima scelta per sostituire Kvaratskhelia, un talento che l’allenatore considera perfetto per il suo progetto tattico. Il tecnico pugliese sta spingendo per la chiusura dell’operazione, convinto delle qualità del giovane argentino.

I colloqui proseguono serrati a Milano, con possibili novità attese già in serata. L’ottimismo cresce in casa Napoli: la sensazione è che l’affare possa chiudersi in tempi relativamente brevi, soprattutto grazie alla volontà del giocatore e all’apertura dello United a rivedere le proprie pretese economiche.