Bari ad un passo dalla Serie A: pareggio col Cagliari

Serie B finale playoff promozione- Il Bari di Luigi De Laurentiis pareggi al minuto 95 con un rigore di Antenucci appena entrato.

Il Bari sogna la Serie A, infatti la squadra di Mignani è riuscita a pareggiare a Cagliari nella sifa di andata della finale playoff promozione della Serie B.

Gli uomini di Ranieri vanno in vantaggio al 9’ grazie ad un gol di Lapadula, sempre più bomber della Serie B. Mentre l’altro bomber, Cheddira sbaglia un rigore. Ma quando tutto sembrava finito è proprio un calcio di rigore, segnato da Antenucci al 95’, a dare il pareggio al Bari.

Ora il Bari, che ha chiuso la regular season al terzo posto, ha due risultati su tre per raggiungere la promozione in Serie A.

La gara di ritorno Bari-Cagliari si gioca domenica 11 giugno alle 20.30. A questo punto al Bari basta un pareggio per la promozione in Serie A, mentre il Cagliari deve solo vincere per assicurarsi la promozione.

Va ricordato che la promozione del Bari in Serie A costringerà la famiglia De Laurentiis a vendere il Napoli o la società pugliese, visto che la stessa famiglia non può gestire due squadre nello stesso campionato. Da capire cosa farà Aurelio De Laurentiis, visto che il figlio Luigi, prescinde del Bari, vorrebbe tanto continuare a portare avanti il progetto.