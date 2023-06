La stagione del Napoli, campione d’Italia.. Un anno di trionfi che ha sconvolto gli equilibri del calcio italiano.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. La Serie A ha chiuso i battenti su una stagione che ha visto una squadra emergere come il faro del calcio italiano – il Napoli. La stagione calcistica del 2022-2023 è stata monopolizzata dai partenopei, che hanno trionfato vincendo il terzo scudetto della loro storia il 4 maggio, nonostante fosse ormai evidente sin dal girone di andata.

Il trionfo azzurro: una stagione indimenticabile

l Napoli ha riscritto le regole della Serie A, sottraendo la ribalta a grandi squadre come Inter, Milan e Juventus. La squadra di Di Lorenzo ha disputato una campagna mozzafiato, vincendo per distacco: 28 partite vinte, sei pareggiate e solo quattro perse. Con un attacco formidabile che ha realizzato 77 gol e una difesa impenetrabile con soli 28 reti subite, non c’è dubbio sulla supremazia azzurra. Il riconoscimento a miglior allenatore della Serie A è andato a Spalletti, insieme a Kim , Osimhen, e Kvaratskhelia.

Lo Spettacolo del Calcio Ritorna a Napoli

Questo dominio del Napoli ha riportato l’entusiasmo per il calcio, specialmente lontano dai tribunali. Il bel gioco è tornato sulle rive del Golfo, coincidendo con un rinnovato fervore cittadino. Tuttavia, dopo la notizia dell’addio di Spalletti, c’è incertezza sul futuro della squadra. I rivali del nord hanno accolto la notizia con sollievo, temendo un’altra stagione di dominio azzurro.

I nuovi eroi della Serie A: da Spalletti a Kvaratskhelia

Inter, Milan, Juventus: un anno di delusioni

A fare da contraltare al trionfo azzurro, le delusioni di Inter, Milan e Juventus. Le squadre più blasonate del Nord non sono riuscite a tenere il passo dei partenopei, mancando l’obiettivo del titolo e deludendo le aspettative.

Il ruolo dei media del Nord e l’attesa del fallimento azzurro

L’ascesa del Napoli ha inevitabilmente attirato l’attenzione dei media, soprattutto quelli del Nord, che hanno seguito con interesse l’evoluzione della squadra azzurra, in attesa di un fallimento che non è mai arrivato. Nonostante le previsioni negative, il Napoli ha resistito alla pressione, ribaltando gli equilibri del calcio italiano.

La nuova sfida: la conferma al vertice e l’addio di Spalletti

Dopo una stagione così trionfale, il Napoli ora si trova di fronte alla sfida di confermare i successi ottenuti. L’addio di Spalletti, tecnico dello scudetto, pone un interrogativo sul futuro della squadra, con i tifosi del Nord che guardano con interesse all’evolversi della situazione. De Laurentiis ha fatto capire che ha intenzione di sferrare il colpo di grazia ai detrattori e punta a vincere la Champions, con buona pace dei gufi.