Napoli e Coca-Cola lanciano una bottiglia di edizione limitata dedicata al campione georgiano, Kvaratskhelia. L’iniziativa sottolinea la stretta relazione tra il club e il brand internazionale.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. L’immagine di Khvicha Kvaratskhelia, uno dei calciatori simbolo del Napoli che ha appena vinto lo scudetto, è stata immortalata sulle bottiglie di Coca-Cola in una mossa che rafforza ulteriormente la partnership tra il club azzurro e il noto brand di bevande gassate.

L’iniziativa, che vede l’immagine del giocatore del Napoli con il numero 77 adornare le bottiglie, conferma il legame stretto tra il club di De Laurentiis e l’importante brand internazionale, Global Partner dallo scorso anno. L’accordo per questa iniziativa è stato confermato, e le bottiglie saranno prodotte nelle prossime settimane.

Dettagli sulle Bottiglie di Coca cola griffate Napoli-Kvaratskhelia

Le bottiglie, da 500ml e in edizione limitata, saranno disponibili solo in Georgia e fanno parte di un progetto a supporto dei Campionati Europei UEFA Under 21, che si disputeranno in Georgia e Romania. Kvaratskhelia, noto come Kvara, sarà tra i protagonisti del torneo​1​.

Il procuratore dell’attaccante del Napoli ha anche confermato che Kvaratskhelia resterà con il club azzurro, sottolineando ulteriormente il legame tra il calciatore e il club​​.

L’uscita di queste bottiglie speciali rappresenta un momento importante per Napoli, Coca-Cola, e Kvaratskhelia stesso, e si prevede che saranno un grande successo tra i fan del calcio sia in Georgia che in tutto il mondo.