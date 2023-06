Napoli, Cesarano: “De Laurentiis ha bloccato tre allenatori, occhio a Fonseca”

La lista dei possibili successori di Spalletti si riduce: tre nomi in cima per De Laurentiis. Cesarano vede in Fonseca il candidato principale.

CALCIOMERCATO NAPOLI. La carrellata di possibili successori di Luciano Spalletti sembra essersi ristretta a soli tre nomi, secondo le affermazioni di Rino Cesarano, decano dei giornalisti napoletani ai microfoni di Radio Marte.

“Aurelio De Laurentiis ha bloccato tre allenatori”, ha affermato Cesarano durante un’intervista a Radio Marte. E ha proseguito, sottolineando l’abilità del presidente del Napoli nel creare depistaggi, “De Laurentiis si diverte a fare questi depistaggi, ma non sempre ci riesce. Per adesso, la partita è De Laurentiis-giornalisti 1-1“.

Per Cesarano, la scelta del successore di Spalletti non dovrebbe basarsi esclusivamente sulle tattiche di gioco, ma dovrebbe tener conto di una serie di fattori. Tra questi, l’aspetto caratteriale, economico, l’esperienza e la capacità di comunicare in più lingue.

Cesarano ha poi evidenziato la sua personale preferenza per Paulo Fonseca, allenatore con cui De Laurentiis ha avuto precedenti contatti. “Fonseca ha appeal internazionale, parla tante lingue ed ama le sfide“, ha sottolineato Cesarano. Il giornalista non ha escluso altri candidati come Rudi Garcia, noto per i suoi successi in Ligue 1 e alla Roma, e Christophe Galtier.

L’attrazione di Fonseca per le sfide internazionali, combinata con i recenti rifiuti alle offerte di West Ham e Leicester, aumentano le possibilità del suo arrivo a Napoli. Inoltre, come ha suggerito Cesarano, sia Fonseca che Garcia e Galtier potrebbero beneficiare del Decreto Crescita, un ulteriore elemento a loro favore.

I tifosi del Napoli possono stare certi che De Laurentiis sta valutando attentamente la sua prossima mossa. Le parole di Cesarano offrono un interessante punto di vista su questo complicato puzzle.