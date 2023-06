Padovan: “C’è un solo nome per la panchina del Napoli. Primo acquisto? ho in mente un solo calciatore”

Giancarlo Padovan, giornalista e esperto di calcio, ha parlato del possibile sostituto di Spalletti sulla panchina del Napoli.

“Ritengo che Vincenzo Italiano sia il profilo più adatto a sostituire Spalletti“, ha detto Padovan, sottolineando l’importanza di guardare oltre le due finali perse della Fiorentina. “Italiano ha portato la Fiorentina a disputare due finali, nonostante non abbia a disposizione calciatori straordinari. La Fiorentina, sotto la sua guida, ha giocato come una squadra di campioni“.

Padovan ha sottolineato anche l’importanza di un buon attaccante: “Se la Fiorentina avesse avuto Osimhen in avanti, la partita sarebbe finita 3-0. Il primo colpo del Napoli deve essere Osimhen perché poi gli altri calciatori si possono sostituire.”

Sulla possibilità di Italiano al Napoli, Padovan si è mostrato entusiasta: “Mi piacerebbe che Italiano andasse ad allenare il Napoli. Avrebbero entrambi un’occasione straordinaria da sfruttare. Credo che Italiano farà di tutto per sciogliere il contratto con Commisso perché sa che il treno Napoli passa solo una volta.”

Nonostante il suo sostegno per Italiano, Padovan non ha nascosto la sua affezione per Maurizio Sarri. “Magari tornasse Sarri a Napoli! Con i suoi 91 punti, record imbattuto. Sarri ha un buon rapporto col pubblico, è nel cuore dei napoletani.”

Padovan conclude con una nota di rammarico: “L’unico vero scandalo è che il Napoli, che ha offerto il calcio più bello, non sia nelle ultime 3 finali.”