La Fiorentina perde la finale, i tifosi del Napoli scatenati sul web: “Non vogliamo Italiano!”

Fiorentina sconfitta dal West Ham, il tecnico, Vincenzo Italiano, finisce sotto l’occhio critico dei tifosi del Napoli sui social.

La Fiorentina ha visto sfumare il sogno di conquistare la Conference League, cadendo in finale contro il West Ham per 2-1. Nell’emozionante match tenutosi all’Eden Arena di Praga, il gol di Bonaventura non è stato sufficiente a contrastare le reti di Benrahma e Bowen, che ha segnato il gol decisivo al 90′, regalando la coppa agli Hammers.

Questo duro colpo per la squadra di Italiano rappresenta una doppia delusione, non solo la perdita del trofeo, ma anche l’esclusione dalla competizione europea nella prossima stagione. Con la Fiorentina che ha terminato l’ottavo posto in campionato, i viola dovranno fare a meno dell’Europa per la prossima stagione.

La partita di Praga ha attirato un’attenzione particolare dai tifosi del Napoli, interessati a valutare Vincenzo Italiano, uno dei candidati per il ruolo di allenatore del loro club.

“La sconfitta con il West Ham non aiuta Italiano a conquistare la fiducia totale dei tifosi napoletani,” ha commentato Luca Roselli, esperto di calcio di Sky Sport. “Le critiche sono forti, ma alcune voci continuano a credere nel suo potenziale. La prossima stagione sarà determinante per dimostrare le sue abilità come allenatore.”

Sul web i tifosi del Napoli non hanno risparmiato critiche a Vincenzo Italiano soprattutto per la finale persa e la difesa alta:

“Un chiaro messaggio al Napoli: Vincenzo Italiano e Milenkovic non sono le scelte giuste per il nostro club. Abbiamo bisogno di un allenatore con una visione ambiziosa e un difensore centrale di livello internazionale. Cerchiamo il meglio per portare il Napoli al successo”.

“Di questa Fiorentina forse solo Nico Gonzalez giocherebbe nel Napoli…il resto è tutto scarto”.

“Italiano non è un allenatore da Napoli: le sue squadre non sanno difendere, subiscono delle reti incredibili”.

“Mai vista una squadra più sterile e noiosa della Fiorentina“.

“La Fiorentina ha preso due gol a difesa alta mentre era in vantaggio contro l’Inter in finale di Coppa Italia. La Fiorentina ha preso un gol a difesa alta schierata al novantesimo della finale contro il West Ham che stava pareggiando (e controllando) Io veramente Italiano boh“.