Fiorentina: beffa Conference League, la difesa di Italiano è il vero problema

Conference League la Fiorentina perde la finale contro il West Ham, la squadra di Vincenzo italiano perde all’ultimo minuto.

Seconda finale europea e seconda sconfitta per le italiane. In Europa League ha perso la Roma, questa volta la sconfitta è arrivata per la Fiorentina che ha perso la finale di Conference League contro il West Ham.

I troppi gol presi sono il vero tallone d’Achille del modulo tattico di Italiano. Lo si è visto anche in Conference League con il gol del definitivo 2-1 che è arrivato al minuto 90, con un difesa viola molto alta.

Italiano potrebbe essere il futuro allenatore del Napoli, anche se Aurelio De Laurentiis ha detto che bisognerà attendere per conoscere il nome del nuovo tecnico.