De Laurentiis incontra gli agenti di Osimhen: Spunta uno spiffero sul rinnovo

Il Napoli discute il futuro di Osimhen: possibili sviluppi sul rinnovo del contratto, De Laurentiis incontra gli agenti del bomber nigeriano.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Victor Osimhen, attaccante del Napoli, potrebbe avere un futuro ancora azzurro. Il presidente del club, Aurelio De Laurentiis, cerca chiarezza sulla posizione del calciatore nigeriano, che ha suscitato l’interesse di numerosi top club europei.

Secondo le notizie riportate dalla Gazzetta dello Sport, la prossima settimana sarà organizzato un incontro con l’agente del calciatore. Nel frattempo, Osimhen fresco di premio FIFA, sarà impegnato con la nazionale nigeriana nelle qualificazioni per la Coppa d’Africa.

Il prezzo fissato per Osimhen è almeno di 120 milioni di euro. Tra le squadre interessate figura il Manchester United, favorito rispetto ad altri club inglesi come il Chelsea e il Newcastle grazie alla partecipazione alla Champions League e alla sua gloriosa tradizione vincente. Tuttavia, squadre di calibro internazionale come il Bayern Monaco, il Paris Saint-Germain e il Real Madrid stanno osservando attentamente gli sviluppi.

Se Osimhen dovesse scegliere di rimanere a Napoli, secondo fonti interne, il giocatore potrebbe aspettarsi un aumento dello stipendio e un miglioramento complessivo della competitività della squadra. Il suo attuale contratto scade nel 2025 e, con un ingaggio di oltre 4,2 milioni di euro, Osimhen è il giocatore più pagato del Napoli. De Laurentiis è determinato a costruire un Napoli ancora vincente partendo proprio dal capocannoniere della serie A.