Auriemma: “Ecco chi sarà il prossimo ds del Napoli”

Raffaele Auriemma anticipa il nome del possibile sostituto di Cristiano Giuntoli come DS del Napoli.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il destino di Cristiano Giuntoli, attuale Direttore Sportivo del Napoli, potrebbe essere avvolto da incertezza. Nonostante sia legato alla società partenopea da un ulteriore anno di contratto, il presidente Aurelio De Laurentiis sembra esplorare altre opzioni in vista di un possibile cambio alla guida sportiva.

Numerosi sono i nomi che circolano come possibili sostituti di Giuntoli, da Accardi a Polito, passando per opzioni come Massara, recentemente licenziato dal Milan, e Tare, che ha appena annunciato la sua partenza dalla Lazio. Tuttavia, ci sono voci che puntano in una direzione diversa.

Il giornalista Raffaele Auriemma, durante il programma “Si gonfia la rete”, trasmesso sulla televisione campana Tele A, ha espresso la sua opinione a riguardo: “Per me il nuovo Direttore Sportivo del Napoli sarà Maurizio Micheli, attualmente nello scouting del Napoli“. Questa affermazione è stata successivamente confermata da Salvatore Bagni: “Chi sarà il nuovo DS? Si tratta di Maurizio Micheli. Lo sa Auriemma, lo so io, lo sanno tutti“.