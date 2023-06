Victor Osimhen, riceve un premio speciale dalla FIFA. La dedica è da applausi

Premio FIFA per Victor Osimhen, attaccante nigeriano del Napoli, per le sue performance fenomenali nella stagione 2022/23.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. La Federazione Internazionale delle Associazioni Calcistiche (FIFA) ha celebrato la straordinaria stagione 2022/23 dell’attaccante nigeriano Victor Osimhen con un riconoscimento speciale. Il 24enne, che ha contribuito in maniera significativa alla vittoria dello scudetto del Napoli, dopo 33 anni, è stato premiato con una maglia e un pallone speciali.

PREMIO FIFA PER OSIMHEN

Durante la stagione appena conclusa, Osimhen ha realizzato ben 26 gol e quattro assist in 32 presenze in campionato con il Napoli. Inoltre, l’attaccante del Napoli ha segnato cinque gol in sei presenze per il suo club nella UEFA Champions League.

La FIFA ha lodato Osimhen, che è diventato il più grande marcatore della Serie A, e ha sottolineato che è il primo giocatore africano a raggiungere questo record. “Victor Osimhen, rappresenta al momento ciò che il calcio può fare“, ha scritto la FIFA in un messaggio di apprezzamento per il nigeriano.

Il viaggio di Osimhen, da Lagos a Napoli, è stato particolarmente elogiato. L’organismo calcistico ha ammirato l’amore e la determinazione del giocatore per il calcio, che lo hanno reso un favorito tra i tifosi. La FIFA ha anche incoraggiato Osimhen a continuare a spingere: “L’Africa ha bisogno di te e milioni di persone ti guardano perché sei una fonte di ispirazione in patria.”

Il riconoscimento della FIFA a Osimhen mette in luce l’impatto che il calciatore nigeriano ha avuto non solo sul Napoli, ma su tutto il calcio mondiale. Il suo successo rappresenta una fonte di ispirazione per i giovani calciatori africani che aspirano a lasciare il segno nel calcio mondiale.